Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı\'na katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sürdürülebilir kalkınma ve başarıya ulaşmak istiyorsak verimlilik her alanda anahtar bir kavram." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesinin ev sahipliğinde ATO Congresium'da düzenlenen "Gelecek İçin Teknolojiler" temalı 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Stantları gezen ve katılımcılarla sohbet eden Işıkhan, fuarın bilgi paylaşımı açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, fuarda İŞKUR personelinin beceri ve eğilimlerinin tespiti konusunda gençlere danışmanlık verdiğini vurguladı.

Verimlilik kavramının önemine değinen Işıkhan, "Sürdürülebilir kalkınma ve başarıya ulaşmak istiyorsak verimlilik her alanda anahtar bir kavram." değerlendirmesinde bulundu.