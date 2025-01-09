Çamardı'nda Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde, öğrenci servisinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

M.A. idaresindeki 51 S 0017 plakalı minibüs, Nazmiye Pınar İlköğretim Okulu çıkışında 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.A.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, M.A.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, kaza yerine giderek yetkililerden bilgi aldı, aileye başsağlığı diledi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 14.59'da Çamardı Nazmiye Pınar İlkokulu önünde meydana gelen elim trafik kazasında 9 yaşındaki bir evladımız hayatını kaybetmiştir. Kazanın ardından olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet ekiplerince gerekli müdahaleler yapılmış, maalesef küçük çocuğumuzun hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu acı olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."