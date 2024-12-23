Çamaşır Suyu İçecek Sanan Kız Kardeşler Hastaneye Kaldırıldı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde annelerinin temizlik için ortada bıraktığı çamaşır suyunu içen Miray S. (3) ile Mina Hatice S. (1), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi 3'üncü Etap TOKİ Konutlarındaki bir dairede meydana geldi. Oyun oynayan Miray ve Mina Hatice S. kardeşler, iddiaya göre annelerinin temizlik için oturma odasında yerde bıraktığı şişeyi açıp, içindeki çamaşır suyunu içti. Ağzı açık şişeyi bulan baba Mervan S. (32), fenalaşan kızlarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),