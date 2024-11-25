Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 66 santimetreyle Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Çambaşı'nda 66, Ergan ve Erciyes'te 60, Palandöken'de 51, Keltepe'de 50, Zigana'da 45, Akdağ'da 41, Kartalkaya'da 40, Uludağ'da 37, Mersivan'da 33, Nemrut ve Ilgaz'da 27, Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba ve Palandöken 2'de 21, Hakkari'de 13, Hesarek ve Murat Dağı'nda 12, Davraz ve Elmadağ'da 9 ve Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|25.11.2024
|En düşük
|En yüksek
|Çambaşı
|KKY
|-7
|-5
|Ergan
|KY
|-9
|-5
|Erciyes
|KY
|-13
|-9
|Palandöken
|KKY
|-8
|-7
|Keltepe
|KY
|-10
|-8
|Akdağ
|KKY
|-8
|-5
|Kartalkaya
|KY
|-11
|-9
|Uludağ
|HKY
|-9
|-3
|Mersivan
|KKY
|-3
|-1
|Ilgaz
|KY
|-9
|-8
|Nemrut
|KKY
|-3
|-1
|Yıldız Dağı
|KY
|-8
|-5
|Hakkari
|KKY
|-6
|-3
|Murat Dağı
|PB
|-10
|-5
|Hesarek
|KY
|-7
|-4
Son Dakika › Güncel › Çambaşı Kayak Merkezi'nde 66 cm Kar - Son Dakika
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