Camide cemaatin üzerine asma tavan parçaları düştü

Şanlıurfa'da Hacı Musa Kızıldemir Camii'nde ikindi namazı sırasında asma tavandan kopan sıva ve beton parçaları cemaatin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmaması sevindirirken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

NAMAZ ESNASINDA TAVANDAN PARÇALAR DÜŞTÜ

Olay, saat 16.00 sıralarında Hacı Musa Kızıldemir Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı için imamın arkasında saf tutan cemaat, secdeye vardıkları sırada asma tavandan kopan parçaların üzerlerine düşmesiyle büyük korku yaşadı. Tavandan kopan parçalarla birlikte cami içinde toz bulutu oluştu.

CEMAAT NAMAZI YARIDA BIRAKTI

Olay sırasında imam ve cemaat namazı yarıda keserek, hızla caminin dışına çıktı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, camide bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cemaatin secdede olduğu sırada tavandan kopan parçaların aniden düştüğü, imam ve cemaatin panikle ayağa kalkarak camiyi dışarı çıktığı görüldü.