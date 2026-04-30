Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir camide kaydedildiği öne sürülen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde iki kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan şahısların zihinsel engelli olduğu tespit edildi. Şahısların tedavi altına alındığı öğrenildi.
Görüntülerde yer alan diyalogda, şahısların “Oturuyorduk, dua ediyorduk abi" diyerek kendilerini savundukları duyuluyor.
Son Dakika › Güncel › Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)