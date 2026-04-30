Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir camide kaydedildiği öne sürülen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde iki kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan şahısların zihinsel engelli olduğu tespit edildi. Şahısların tedavi altına alındığı öğrenildi.

“DUA EDİYORDUK” SAVUNMASI

Görüntülerde yer alan diyalogda, şahısların “Oturuyorduk, dua ediyorduk abi" diyerek kendilerini savundukları duyuluyor.