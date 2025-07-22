Cami Şadırvanındaki Hırsızlık Şoku

BAĞCILAR'da caminin şadırvanına giren bir kişi bütün muslukları ayağı ile kırdıktan sonra çuvala doldurup gitti. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken musluklar yenileri ile tekrar yerine takıldı.

Olay, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Fahreddin Paşa Camisinde 20 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Caminin şadırvanına giren bir kişi 17 adet musluğu ayağı ile kırarak yanında getirdiği çuvala doldurup camiden kaçtı. Sabah camiye namaz kılmak için gelen cemaat şadırvana girdiğinde hiçbir musluğun yerinde olmadığını fark etti ve durumu hemen cami imamına bildirdi. Güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde sabah saatlerinde bir kişinin şadırvana gelerek muslukları tek tek ayağı ile kırdığı ve bir çuvala doldurup olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cami imamı Mustafa Çolak, "Biz şadırvanımızı sabah namazını kıldıktan sonra açık bırakıyorduk, halk kullansın diye. Biz gittikten sonra bir kişi geliyor hiçbir şey olmamış gibi buradaki bütün muslukları ayağı ile kırıp çuvala doldurup gidiyor. Cami cemaati bizi 10.00'da aradı. Geldik, baktık ki şok olduk. Böyle bir olay hiç başımıza gelmemişti. 7 yıldır bu camide görev yapıyorum. 2 gün içerisinde tekrar muslukları cami cemaatimizin hizmetine sunduk. Bu tür olayların tekrarlanmasını istemiyoruz, bu kişilerin cezasız kalmasını istemiyoruz. 2 gün cami cemaati ve kuran kursu öğrencileri mağdur oldu. 2 gün kimse abdest alamadı. İnşallah en kısa zamanda yakalanır" dedi.