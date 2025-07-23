Bağcılar'da, bir şüphelinin caminin şadırvanından muslukları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güneşli Mahallesi'ndeki bir caminin şadırvanına 20 Temmuz Pazar sabahı gelen şüpheli, 17 musluğu tekmeleyerek yerinden çıkardı. Daha sonra muslukları çalıp çuvala koyan şüpheli hızla uzaklaştı.
Durumu fark eden caminin imamı olayı polis ekiplerine bildirdi. İnceleme sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli Y.A. (29) 15 Temmuz Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şüphelinin şadırvandaki muslukları tekmeleyerek yerinden çıkarıp çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Cami Şadırvanından Musluk Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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