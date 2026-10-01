Cami yardım kutusundan para çaldığı iddiasıyla Burdur\'da yakalanan zanlı tutuklandı

Cami yardım kutusundan para çaldığı iddiasıyla Burdur'da yakalanan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JASAT ekipleri, Isparta'nın Kuleönü beldesindeki Bahçelievler Camisi'nde yardım kutusundan para çalındığı şikayetiyle çalışma başlattı. Burdur'un Bucak ilçesinde yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Isparta'nın Kuleönü beldesinde camideki yardım kutusundan para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bahçelievler Camisi'ndeki yardım kutusundan para çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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