Çamlıbel Geçidi'nde Kış Mücadelesi - Son Dakika
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Çamlıbel Geçidi'nde Kış Mücadelesi

Çamlıbel Geçidi'nde kar ve tipiye rağmen Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışıyor.

05.12.2024 23:32
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Çamlıbel Geçidi'nde zorlu kış mesaisi

TOKAT - Bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sert kış şartları sürücülere zor anlar yaşatırken, Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

Tokatİç Anadolu ve Karadeniz'e bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücüler için zorlu anlar oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kendini gösteren yoğun kar, trafik akışını olumsuz etkilerken Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için aralıksız çalışıyor. Tuzlama nedeniyle yollarda oluşan çukurlar, soğuk asfaltla yama yapılarak onarılıyor. Ekipler zorlu hava şartlarına rağmen görev yaparak hem yolu açık tutmaya hem de yol güvenliği sağlamaya özen gösteriyor.

Aralıksız çalışıyorlar

Karayolları çalışanı Osman Ceylan, mağduriyetlerin oluşmaması için her şartta çalıştıklarını söyleyip, "Karayolları devamlı çalışıyor. Tuzlama nedeniyle yollarda patlaklar oluşuyor. Onlara asfalt yaması yapıyoruz. Vatandaşlarımız mağdur kalmasın diye karda ve tipide her türlü şartlarda karayolları ekipleri çalışıyor. Görüyorsunuz tipi var ama asfalt yaması yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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