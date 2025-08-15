Çamlıbel Geçidi\'nde Tünel İnşaatı İhalesi 23 Eylül\'de

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat- Sivas kara yolunda tünel yapılması planlanan Çamlıbel Geçidi'nde inceleme yaptı.

Arslan ve beraberindeki AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ile 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde tünel yapılması planlanan bölgeyi gezdi.

Tünel yapılması planlanan alanda yetkililerden bilgi alan Arslan, Çamlıbel'in Anadolu'nun en yüksek geçitlerinden birisi olduğunu söyledi.

Geçidin Tokat'ı Sivas'a bağladığını hatırlatan Arslan, "Tokat ile Sivas arasında bir köprü. Bugün güzel bir haber ile güne başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Sivas'ta yaptığı toplantıda açıkladı. Çamlıbel tünel inşaatıyla ile ilgili ihale 23 Eylül'de yapılacak. O bizi çok mutlu etti. Bölgemizi mutlu etti. Türkiye'mizin önemli yatırımlarından birisi. 4 bin 735 metre çift tüp tünel, 7 bin 700 metre bağlantı yollarıyla beraber dev bir eser olacak." diye konuştu.

Arslan, bu dev eseri, büyük projeyi Türkiye'ye kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız iktidara geldiği günden beri hizmet siyasetinde dünyada öncü oldu. Türkiye'mizi, Tokat'ımızı ve bölgemizi büyük eserlerle buluşturdu, kendisine teşekkür ediyoruz. Yine Ulaştırma Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz. AK Parti Grup Başkanı'mız ve Sivas Milletvekilimiz Abdullah Güler'e teşekkür ediyoruz. Bu eser Tokat'ın, Sivas'ın, bölgemizin çehresini değiştirecek. Karadeniz ile Akdeniz aksındaki en önemli yollardan birisi olacak. Bildiğiniz gibi bu yolun devamında Ünye-Akkuş- Niksar yolunda da inşaatımız devam ediyor. Bölgemizin ekonomisini, turizmini, her yönden değiştirecek bir projedir."