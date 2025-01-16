Çamlıbel Tüneli yatırım programında

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AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas ve Tokat arasında kış şartlarında sürücülere büyük zorluk çıkaran Çamlıbel Geçidi'ne yapılacak olan tünel projesinin, 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındığını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat için çalışmalarının araklıksız sürdüğünü söyledi.

Sivas ve Tokat arasında kış şartlarının etkili olduğunu belirten Arslan, "Tokat'ımızın ve bölgemizin uzun yıllardır beklediği Çamlıbel Tüneli ve Almus yolu yapımı, 2025 Yılı Yatırım Programı'na dahil edildi. Bu önemli projeyle hemşehrilerimizin ulaşım sorunları hafifleyecek, bölgemizin ticaret ve turizm potansiyeli artacak. Yapılacak bu tünel ve Ünye-Akkuş- Niksar yolu çalışmalarının tamamlanması ile Tokat güzergahını kullanan sürücülerimiz, Karadeniz- Akdeniz aksında en kısa, güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacak. Aynı zamanda daha tasarruflu bir ulaşım olacağından ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Projenin hayata geçmesinde katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e, TBMM AK Parti Grup Başkanımız ve Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler'e, AK Parti Tokat ve Sivas milletvekillerimize teşekkür ederim. Çamlıbel Tüneli, Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Projenin en dikkat çeken özelliklerinden birinin, tünelin çift tüp olarak inşa edilecek olması olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Her bir tüp, 4 bin 735 metre uzunluğunda olacak ve modern standartlara uygun şekilde tasarlanacak. Bu sayede kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları ve sürücülerin güvenlik endişeleri sona erecek. Bölgeye katkıları, Çamlıbel Tüneli'nin tamamlanmasıyla ulaşım kolaylaşacak. Sivas-Tokat arasındaki yolculuk daha hızlı ve rahat hale gelecek. Ekonomi canlanacak. Tünel ve Almus yolu projeleriyle bölgedeki ticaret ve turizm hareketliliği artacak. Güvenlik artacak. Kış koşullarında geçitte yaşanan tehlikeler minimize edilecek. 2025 Yılı Yatırım Programı'na dahil edilen Çamlıbel Tüneli'nin, gerekli hazırlıkların ardından kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Projenin detayları ve ilerleme süreci, kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacak."