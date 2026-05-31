Çamlıca Gişelerinde Kurban Bayramı Yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönenler Çamlıca gişelerinde yoğunluk oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren artan yoğunluk dronla havadan görüntülendi. Saat 16.00 itibariyle İBB Trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 33 olurken, Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 26 olarak kayıtlara geçti. Çamlıca gişelerinden geçen araçlar trafik nedeniyle zaman zaman durmak zorunda kaldı. Edirne ve Ankara istikametinde TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.