Cammu Keşmir'de Protestolar ve Kısıtlamalar

04.03.2026 16:09
Cammu Keşmir'de ABD-İsrail saldırılarına karşı protestolar nedeniyle sıkı kısıtlamalar uygulanıyor.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle "sıkı kısıtlamalar" uygulanıyor.

Cammu Keşmir'de, "önleyici tedbirler" kapsamında eğitim kurumları cumartesi gününe kadar kapatılırken, üç gündür mobil internet erişimi de kısıtlı tutuluyor.

Güvenlik güçleri, şiddet olaylarına ya da yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirlenenler hakkında sert önlemler alınacağı konusunda uyarıda bulunarak vatandaşları itidalli olmaya çağırdı.

Başta Şii nüfusun yoğun olduğu mahalleler ve protestoların yoğunlaştığı bölgeler olmak üzere pek çok noktada polis ve jandarma birlikleri konuşlandırıldı, barikat ve dikenli çitler kuruldu.

Pazar günü büyük protestolara sahne olan başkent Srinagar'daki Ghanta Ghar Meydanı da kapatılırken kentin büyük bir kısmında toplu taşıma araçları ve iş yerleri hizmet vermedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Srinagar, Budgam ve Bandipora bölgelerinde birçok kişi 1 Mart'ta sokaklara dökülmüştü.

Srinagar sokaklarında toplanan göstericiler, siyah bayraklar ve Hamaney'in fotoğraflarını taşıyarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atmıştı.

Milletvekiline soruşturma

Öte yandan polis, Ulusal Konferans milletvekili Aga Syed Ruhullah Mehdi ile eski Srinagar Belediye Başkanı Junaid Azim Mattu hakkında sosyal medyada yanıltıcı içerik paylaştıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.

Eski Cammu Keşmir Başbakanı Mehbuba Mufti ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, soruşturmaların "haksız ve yersiz" olduğunu belirterek, derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

Mufti, paylaşımında, "Hindistan hükümeti ve Cammu Keşmir yönetiminin ABD ile İsrail'in İran'a yönelik açık saldırganlığı ve Hamaney'in şehadeti karşısında sessiz kalmayı tercih etmesi, sesini yükseltenler hakkında kovuşturma başlatılmasını meşru kılmaz." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

