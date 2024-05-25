Eski TİP Milletvekili Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri'ne destek mesajı - Son Dakika
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Eski TİP Milletvekili Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri'ne destek mesajı

Eski TİP Milletvekili Can Atalay\'dan Cumartesi Anneleri\'ne destek mesajı

Yargıtay tarafından hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen eski TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda düzenlediği eyleme destek mesajı gönderdi. Atalay, eylemin sürekliliğini korumak için verdikleri mücadeleye dikkat çekerek, dayanışma mesajı verdi.

25.05.2024 11:49
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(ANKARA)- Silivri Cezaevi'nden Cumartesi Anneleri'nin eylemine mesaj yollayan eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, "Onların, yaz-kış, baskı-zülüm demeden direnenlerin, kabullenmeyenlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor bir dünya" dedi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin Gezi Parkı Davası'nda 13. yıl hapis cezası verdiği ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen milletvekilliği düşürülen eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptığı eylem için mesaj yolladı. Can Atalay'ın X hesabından yayınlanan mesajda, Cumartesi Anneleri'nin yaptıkları eylemin sürekliliğini korumak için verdikleri mücadeleye dikkati çeken Atalay, dayanışma mesajı verdi.

Atalay, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelmelerinin bininci haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

"Merhaba değerli dostlar,

Merhaba yılmak bilmeyen anneler, çocuklar, aileler.

Merhaba dayanışmanın fedakar insanları,

90'ların ortasında; gözaltında kayıp haberleri ardı ardına gelirken, kontrgerillanın kanlı tarihi dönemin Başbakanınca 'kurşun atan da yiyen de' diyerek aklanmaya çalışılırken bir avuç insan ellerinde kaybettirilip unutturulmaya çalışılanların fotoğrafları ile Galatasaray Meydanı'na çıktı…

Hasan Ocak'ın anası ile babası haftalarca yerlerde sürüklendi ama memleketin gündemine taşıdı kayıpları, adaleti bulamasalar da Hasan Ocak'ın mezarını buldular…

İsmail Bahçeci'den Rıdvan Karakoç'a 'kayıp' haberlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Galatasaray'a çıkan ve boyun eğmeyen o bir avuç insanın karşısında 'kaybedenler kaybetti'…

Ellerindeki fotoğraflara bakın, gözaltındaki bilebildiğimiz ilk kayıp tütün işçisi Salih Bozışık'tan ardı arkası gelmeyen sayısız kayıplarımızın fotoğrafları var ellerinde…

Ve onların, yaz-kış, baskı-zülüm demeden direnenlerin, kabullenmeyenlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor bir dünya…

Kaybedenler kaybedecek, bundan emin olalım.

Hep birlikte mücadele edecek hep birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski TİP Milletvekili Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri'ne destek mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski TİP Milletvekili Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri'ne destek mesajı - Son Dakika
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