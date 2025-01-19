Can Atalay'dan Hrant Dink Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Can Atalay'dan Hrant Dink Anması

Can Atalay\'dan Hrant Dink Anması

TİP Milletvekili Can Atalay, Hrant Dink'in mirasını sahiplenerek özgürlük mücadelesini vurguladı.

19.01.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, ölümünün 18'inci yılında Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için yayımladığı mesajında, "Hrant'ın mirası, kardeşleşme inadını taşıyanlara selam olsun. Hrant'ın mirasına sahip çıkmak, bugün ve gelecekte bizleri bekleyen tehlikelere karşı omuz omuza durmaktır" dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin üzerinden 18 yıl geçti. TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, Dink için anma mesajı paylaştı. Atalay, şunları kaydetti:

"Her 19 Ocak 15: 00'te bizi Pangaltı'da buluşturan, Hrant'ın kardeşleşme iradesi ve inadıdır. Hrant'ın mirası, kardeşleşme inadını taşıyanlara selam olsun. Hrant'ın mirasına sahip çıkmak, bugün ve gelecekte bizleri bekleyen tehlikelere karşı omuz omuza durmaktır. Hrant Dink'in 2025 yılı anmaları vesilesiyle haberlerde dinlediğim bir sözü beni çok etkiledi. Hrant, 'Faşizme karşı halkların kardeşliği için 'bıçağın üzerinde' yaşamayı tercih ettiğini' söylüyordu.

Otoriterliğin baskın rejim haline geldiği günlerde, hak ve özgürlükleri savunmak tam da 'bıçağın üzerinde yürümek'tir. Bu yürüyüş, ülkemizin aydınlık geleceği için bir zorunluluk; canları pahasına bu mücadeleyi sürdüren Hrant'lara boynumuzun borcudur. Nerede olursak olalım, içeride ya da dışarıda, bu sorumluluklarımızı bir an olsun unutmayacağız. Mademki özgürlüklerimiz için 'bıçak ağzında yürümek' bir gelenektir, bu geleneğin mirasçısı ve sürdürücüsü olacağız. Bu topraklarda gözü var diyenlere 'Evet, altına girmek için' demişti. Toprağındadır, toprağımızdadır. Faşizme inat, kardeşimizsin Hrant! Anısını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Milletvekili, Hrant Dink, Politika, Güncel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Can Atalay'dan Hrant Dink Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
09:16 Menzil Cemaati’ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Can Atalay'dan Hrant Dink Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.