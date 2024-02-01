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Can Atalay'ın annesi ve avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı - Son Dakika
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Can Atalay'ın annesi ve avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay ve avukat arkadaşları, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Anne Şükran Atalay, Can Atalay sorununun çözümünün basit olduğunu belirterek, hak ihlal kararının uygulanması gerektiğini söyledi. Açıklamaya katılan avukatlar da Can Atalay'a destek açıklaması yaptı.

01.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:38
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MİLLETVEKİLLİĞİ düşürülen Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay ve Atalay'ın avukat arkadaşları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Anne Şükran Atalay, "Can Atalay sorununun çözümü basittir. Karmaşık yol ve yöntemlere gerek yoktur. Çözüm hak ihlal kararının uygulanmasıdır. Diğer yol arayışları durumu daha da çıkmaza sokma potansiyeli içermektedir" diye konuştu.

Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün milletvekilliği düşürülmüştü. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, bir grup avukat Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlar adliye içerisinde toplanarak alkışlarla adliye önündeki alana yürüdü. Açıklamaya Atalay'ın annesi Şükran Atalay da katıldı.

Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay oğlunun suçsuz olduğunu ifade ederek, "Can Atalay sorununun çözümü basittir. Karmaşık ve karışık yol ve yöntemlere hiç gerek yoktur. Çözüm hak ihlali kararının uygulanmasıdır. Diğer bütün yol arayışları durumu daha da çıkmaza sokma potansiyeli içermektedir, hukuku zorlamaktadır, sonuçları belirsizdir. Düşünülen yolların niyetleri hakkında birşey söylemeyeceğim. Ancak çözüm arayışı sözkonusu ise, Anayasa Mahkemesi hukuka uygun yolu göstermiştir. Meclis AYM kararına desteklerini göstermelidir" dedi. Açıklamaya katılan bazı avukatlar da Can Atalay'a destek açıklaması yaptı.

Can Atalay\'ın annesi ve avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Can Atalay'ın annesi ve avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı - Son Dakika
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