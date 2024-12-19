Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi geçiren mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.
Osmanefendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner (65), akşam saatlerinde fenalaştı.
Sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskiner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muhtar Halil Keskiner'in cenazesi yarın cuma namazı sonrası Osmanefendi Mahallesi'ndeki Muhammed Camisi'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Çan'da Muhtar Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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