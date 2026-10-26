Çanakkale Ayvacık açıklarında batma tehlikesi geçiren tekneden 2 kişi kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Deveboynu Plajı açıklarında önceki gün saat 20.30 sıralarında, bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Teknedekilerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-103 bölgeye sevk edildi. Teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, teknenin sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.