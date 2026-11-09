Çanakkale Ayvacık'ta Alzheimer hastası 80 yaşındaki kadın için 6 gündür arama sürüyor - Son Dakika
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Çanakkale Ayvacık'ta Alzheimer hastası 80 yaşındaki kadın için 6 gündür arama sürüyor

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Çanakkale Ayvacık\'ta Alzheimer hastası 80 yaşındaki kadın için 6 gündür arama sürüyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası 80 yaşındaki kadından 2 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. AFAD, AKUT ve jandarmanın 6 gündür sürdürdüğü aramaya JAK, iz köpekleri ve dron destek veriyor; kadının en son Taşağıl köyü mezarlığında görüldüğü öğrenildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 6 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, 6 gündür devam ediyor. Öte yandan çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor. Ayrıca Öztürk'ün en son Taşağıl köyü mezarlığı görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
ÇanakkaleTaşağılAyvacıkSağlıkGüncelAkutAFADSon Dakika

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