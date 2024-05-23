Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

23.05.2024 10:35
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Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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