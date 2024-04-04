Çanakkale Boğazı\'nda 71 yıl önce batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı

Renault ve Volvo, elektrikli Van üretmek için ortaklık kurdu

Renault ve Volvo Group, Fransız nakliye şirketi CMA CGM Group ile birleşerek Flexis adında yeni bir elektrikli Van girişimi başlattı. Flexis, ticari araçların Tesla'sı olmak için yola çıkıyor ve esnek bir platform üzerine inşa edilecek araçlarla minibüs endüstrisini dönüştürmeyi hedefliyor. İlk üretimler Renault'nun Fransa'daki fabrikasında başlayacak ve Flexis'in temel odak noktası yazılım olacak. Renault ve Volvo, Flexis'in yüzde 90'lık hissesine sahip olacak ve CMA CGM Group ise yüzde 10'luk kısmı yönetecek. Elektrikli ticari araçların Avrupa'da büyüme potansiyeli yüksek olduğu düşünülüyor.