Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü

Çanakkale Boğazı\'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Karanlık Liman Demir Sahası\'na götürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden Sare İmamoğlu adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Türkeli römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

06.04.2024 08:51  Güncelleme: 08:51
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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Türk bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden 88 metre boyundaki "Sare İmamoğlu" adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza konusunda bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip kılavuz kaptan koordinasyonunda Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü - Son Dakika

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