Çanakkale Boğazı\'nda arızalanan Türk bayraklı gemi Karanlık Liman Demir Sahası\'na götürüldü

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Türk bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden 88 metre boyundaki "Sare İmamoğlu" adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, römorkör tarafından yedeklenip kılavuz kaptan koordinasyonunda Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şahin Y. idaresindeki bir tır ile Metin A. ve Erdal Y. tarafından kullanılan 2 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Erdal Y. ve otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
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