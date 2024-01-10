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Çanakkale Boğazı'nda Fırtına ve Kar Yağışı Nedeniyle Gemi Geçişleri Kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Fırtına ve Kar Yağışı Nedeniyle Gemi Geçişleri Kapatıldı

Çanakkale Boğazı, etkisini artıran fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 46 köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'nda Fırtına ve Kar Yağışı Nedeniyle Gemi Geçişleri Kapatıldı
10.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 12:15
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ÇANAKKALE Boğazı, etkisini artıran fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 46 köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi. Çanakkale- Biga kara yolunda ise buzlanma nedeniyle kayan bir otomobil yolu trafiğe kapattı. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekiplerince kapanan köy yollarında temizlik çalışması başlatıldı.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle boğaz trafiği saat 10.10 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Fırtına ve Kar Yağışı Nedeniyle Gemi Geçişleri Kapatıldı - Son Dakika
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