Çanakkale Boğazı\'nda lodos nedeniyle çift yönlü trafik saat 16.45\'te kapatılacak

Çanakkale Boğazı'nda lodos nedeniyle çift yönlü trafik saat 16.45'te kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 2 gündür süren lodos fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor. Kentte saatte 60-90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 16.45'ten itibaren çift yönlü trafiğe kapatılacak, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte lodos fırtınası, 2 gündür etkili oluyor. Lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan kentte yer yer saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Kaynak: DHA
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