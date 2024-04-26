Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan kuru yük gemisi söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan kuru yük gemisi söndürüldü

Çanakkale Boğazı\'nda yangın çıkan kuru yük gemisi söndürüldü

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine dairesinde çıkan yangın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan bir mürettebat üyesi hastaneye kaldırıldı. Geminin güvenli bölgeye çekilmesiyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü.

26.04.2024 08:33
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Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada çıkan yangın söndürüldü.

Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı "AK DISCOVERY" adlı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği de çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Yangında, geminin 14 kişilik mürettebatı arasında yer alan Suriye uyruklu Obaid Mohamadnor yaralandı. Sahil Güvenlik Botu "KB 73" ile kıyıya çıkarılan yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin refakatinde Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

Geminin güvenli bölgeye çekilmesiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü açıldı.

Kaynak: AA

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