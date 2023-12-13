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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Transit Geçişler Kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Transit Geçişler Kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü olarak transit gemi geçişleri kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine gemi trafiği durduruldu ve gemiler demir bölgelerinde beklemeye alındı.

Çanakkale Boğazı\'nda Yoğun Sis Nedeniyle Transit Geçişler Kapatıldı
13.12.2023 - 09:54,  Güncelleme: 09:56
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ÇANAKKALE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Transit Geçişler Kapatıldı - Son Dakika
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