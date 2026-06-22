350 metrelik sondaj iskelesi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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350 metrelik sondaj iskelesi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

22.06.2026 11:17  Güncelleme: 11:18
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İtalya'dan Romanya'ya giden Liberya bayraklı römorkör tarafından çekilen 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 08.45 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 'KEGM-6', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-18' ve 'Mehmetçik' römorkörleri eşlik etti. Öte yandan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

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