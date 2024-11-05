Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" sevk edildi.
Lastik botta bulunan 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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