Çanakkale\'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-28" sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki Filistin, Suriye ve Yemen uyruklu 3'ü çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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