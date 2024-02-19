Çanakkale'de 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 19\'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 46 düzensiz göçmen arasında 19'u çocuk olan Afganistan uyruklu kişiler bulunuyor. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

19.02.2024 20:18  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve "Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 19'u çocuk toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

Afganistan, Çanakkale, Sahil Güvenlik, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:42:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement