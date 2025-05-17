Çanakkale'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince 2 firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Haklarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.K. ve N.A. Gelibolu'da yakalandı.
Firari hükümlüler işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
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