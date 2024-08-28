Çanakkale\'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-8" sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki Filistin uyruklu biri çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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