Çanakkale\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geçit töreni düzenlendi.

Çanakkale'de Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi. Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu'nun askerlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Çanakkale Valisi Toraman, "Cumhuriyet, bir milletin kendi kaderine sahip çıkmasının, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ve geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının ifadesidir. 29 Ekim 1923, Türk milletinin asırlardır taşıdığı bağımsızlık iradesinin, Milli Mücadele'de ortaya koyduğu eşsiz fedakarlığın ve istiklal uğruna verdiği mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerin gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından kortej geçişinin yapılmasıyla program sona erdi. Öte yandan tören sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından su gösteri gerçekleştirildi.