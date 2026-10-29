Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Haber Videosu

ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geçit töreni düzenlendi.

ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geçit töreni düzenlendi.

Çanakkale'de Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi. Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu'nun askerlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Çanakkale Valisi Toraman, "Cumhuriyet, bir milletin kendi kaderine sahip çıkmasının, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ve geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının ifadesidir. 29 Ekim 1923, Türk milletinin asırlardır taşıdığı bağımsızlık iradesinin, Milli Mücadele'de ortaya koyduğu eşsiz fedakarlığın ve istiklal uğruna verdiği mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerin gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından kortej geçişinin yapılmasıyla program sona erdi. Öte yandan tören sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından su gösteri gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıÇanakkaleGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:17
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:06:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android