Çanakkale'de 29 Ekim fener alayında binlerce kişi marşlar söyleyerek yürüdü - Son Dakika
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Çanakkale'de 29 Ekim fener alayında binlerce kişi marşlar söyleyerek yürüdü

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Çanakkale\'de 29 Ekim fener alayında binlerce kişi marşlar söyleyerek yürüdü
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çanakkale'de düzenlenen fener alayı, saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fenerler taşıyan binlerce kişi, İnönü Caddesi ile Kordon Boyu'ndan Morabbin Parkı'na yürüyüp marşlar söyledi.

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliğince düzenlenen yürüyüş, saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon Boyu'ndan yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Binlerce kişi, marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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