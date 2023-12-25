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Çanakkale'de 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si kadın ve 10'u çocuk toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan araç sürücüsü de gözaltına alındı ve düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
25.12.2023 - 13:53,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvacık'ın Arıklı köyü Asos sahil yolunda M.Y. idaresindeki 22 ACY 710 plakalı aracı durdurdu.

Afganistan uyruklu 7'si kadın ve 10'u çocuk 31 düzensiz göçmen bulunan araç sürücüsü insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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