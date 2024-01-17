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Çanakkale'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 araçta toplam 35 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyonda kullanılan araçlar ve botlara el konulurken, göçmen kaçakçılarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

17.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:47
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 araçta toplam 35 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bugün saat 05.00'de Ezine ilçesinde bağlı Körüktaşı köyü, Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan 3 farklı araçta toplam 35 kaçak göçmen ile organizatör S.İ.Ö., B.Y., H.Y., O.Ç., M.F. ve U.B.A. yakalandı. Öte yandan olayda kullanılan 3 araç, bot ve bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kaynak: DHA
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