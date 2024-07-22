Çanakkale\'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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ÇANAKKALE'de, Ezine ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4,7 olan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde il belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 17.39'da merkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.23 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Tekirdağ, Manisa ve Balıkesir'den de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.