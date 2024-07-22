Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale\'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

22.07.2024 18:19
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ÇANAKKALE'de, Ezine ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4,7 olan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde il belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 17.39'da merkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.23 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Tekirdağ, Manisa ve Balıkesir'den de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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