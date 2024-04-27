Çanakkale\'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma ve kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan O.D, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen E.D, "kasten yaralama"dan 4 yıl 1 ay hapis cezası verilen S.D. yakalandı. Bu kişiler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

"Borçlunun ödeme şartını ihlali" suçundan 3 ay hapis cezası olan firari S.Ç. de yakalanarak hakkında işlem yapıldı.