Çanakkale\'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-111" sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 18'i çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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