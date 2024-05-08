Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonunda 44 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonunda 44 kişi kurtarıldı

Çanakkale\'de düzensiz göçmen operasyonunda 44 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bulunan 40 kişi, Ayvacık açıklarında ise motor arızası yaşayan 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

08.05.2024 21:13
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Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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