Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik "KB-20" botu yönlendirildi. Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 25'i çocuk 51 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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