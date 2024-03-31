Çanakkale\'de 6 seçmen komşu köyde oy kullanıyor

Meral Akşener: Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Akşener, seçim sürecinin zorlu geçtiğini ve rekabetçi bir siyaset dilinin hakim olmasını umduğunu ifade etti. Ankara ve İstanbul'daki seçim yarışlarına ilişkin ise ilginç bir sürecin yaşanacağını söyledi.