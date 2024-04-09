Çanakkale'de, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Partisinin İl Başkanlığı'ndaki törende konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Tüm parti teşkilatının bayramını kutlayan Gider, "Bu bayram süresince siyaset konuşmayın. Çoluğunuzla çocuğunuzla, akrabalarınızla, dostlarınızla, kardeşlerinizle mutlu bir bayram geçirin. Bayramı bayram tadında, bayram havasında yaşayalım. Bayramdan sonra daha çok yürüyecek yolumuz var. Hep birlikte yürüyeceğiz. Hepinize hayırlı bayramlar." diye konuştu.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da ramazan ayını bayramla taçlandırmak için bayramlaşma programında bir araya geldiklerini ifade etti.
Ramazan ayı boyunca yapılan duaların, ibadetlerin kabul olmasını temenni eden Makas, "Mübarek Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz." dedi.
Bayramlaşma programına, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
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