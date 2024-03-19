Çanakkale'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale\'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışması 5. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, jandarma, polis, sağlık, AFAD, Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğinde sürdürülüyor. Bugüne kadar 2 kişi kurtarılırken, 22 kişinin cesedine ulaşıldı ve 1 kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı.

19.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışması 5. gününde devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmaları, jandarma, polis, sağlık, AFAD, Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğinde yapılıyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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