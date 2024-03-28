Çanakkale'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Sürüyor

Çanakkale\'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında batan lastik botun kaybolan düzensiz göçmenleri bulmak için yapılan arama çalışmaları devam ediyor. 14. gününde Sahil Güvenlik koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri de katılıyor. Şu ana kadar 23 kişinin cesedine ulaşılırken, 2 kişi kurtarılmış ve 1 kişi tutuklanmıştır.

28.03.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 14. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor.

Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 8'i çocuk 23 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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