Çanakkale\'de bir apartmanın terasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Güncel

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir apartmanın terasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Atatürk Mahallesindeki 4 katlı apartmanda Ali Esen'e ait 4. kattaki dairenin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çan Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada dumandan etkilenen apartman sakinleri Şaban ve Naide Korkmaz'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Terastaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.