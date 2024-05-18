Çanakkale'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması - Son Dakika
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Çanakkale'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması

Çanakkale\'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması

Çanakkale'de gerçekleştirilen 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' kapsamında, 159 okul ve çevresi, 67 park, bahçe ve mesire alanı, 29 metruk bina ve çevre, 62 büfe ve bakkal, 63 kahvehane, 6 oyun salonu, 16 internet kafe ile içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence alanı kontrol edildi. Denetimlerde 1074 kişinin UYAP ve GBT sorgusu yapıldı, aranan 2 kişi yakalandı ve haklarında idari işlem uygulandı. Ayrıca trafik yönünden 198'i servis aracı olmak üzere 1444 araç kontrol edildi ve kusurlu görülen 4 servis aracı ile 65 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı.

18.05.2024 15:29
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Çanakkale'de "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, 159 okul ve çevresi, 67 park, bahçe ve mesire alanı, 29 metruk bina ve çevre, 62 büfe ve bakkal, 63 kahvehane, 6 oyun salonu, 16 internet kafe ile içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence alanı kontrol edildi.

Denetimlerde 1074 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirilirken, aranan 2 kişi yakalanarak haklarında idari işlem uygulandı.

Trafik yönünden de 198'i servis aracı olmak üzere 1444 araç kontrol edildi, kusurlu görülen 4'ü servis aracı 65 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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