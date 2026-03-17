Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor - Son Dakika
Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor

Çanakkale\'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor
17.03.2026 12:52
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilere vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilere vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri "TCG Heybeliada", "TCG Kınalıada" ve "TCG Ayvalık"a vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar, açıkta demirli bulunan gemilere GESTAŞ A.Ş'ye ait feribotlar aracılığıyla ulaşıyor.

Ziyaretçiler, görevliler tarafından gemilerin özellikleri ve donanımları hakkında bilgilendiriliyor.

Ziyaretçilerden Deniz Çörekçi, gemileri çok beğendiklerini belirterek, "Ziyaretten dolayı çok memnun olduk. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Zaten sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik." dedi.

Hasan Çörekçi ise "Güzel bir etkinlik çocukların gelişmesi için. Biz memnun olduk." diye konuştu.

Ayça Artut da askerlerden gemi hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, "Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı geldik, gezdik. Asker abiler bize izin verdi, çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
