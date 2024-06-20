Çanakkale'de Denizde Boğulan Gencin Cesedine Ulaşıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı.
Çardak beldesindeki Kum Adası'nda denize giren Muharrem Karaman (22), bir süre sonra gözden kayboldu.
Gencin arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, boğulan Karaman'ın cansız bedenini bularak sudan çıkardı.
Gencin cenazesi, Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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